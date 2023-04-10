Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

Сегодня 08:00
просмотров

В Днепре сегодня, 10 апреля, стало известно о работе общественного транспорта. Речь идет о трамваях, троллейбусах и автобусах.

Новости Днепра про Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.
 
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Дніпровський електротранспорт».

Или в Telegram-боті. 

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобуса (из них 126 – большой вместимости).

Читайте также:

Новости Днепра про Как сегодня работает общественный транспорт в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Как сегодня работает общественный транспорт в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

    За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали…

    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол
    Новости Днепра
    Вчера 20:29
    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол

    В Днепре планируют построить новые массивы.

    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:55
    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)

    В Днепре в самом разгаре сезон сакур.

    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)
    Новости Днепра
    Вчера 18:48
    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)

    В Днепре снова будут выключать свет.

    Последние новости

    Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе
    Днепропетровщина выиграла Открытый командный Чемпионат Украины по пулевой стрельбе

    Об этом сообщает директор департамента молодежи и спорта ОВА Александр Пшеничников.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю
    Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

    За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь
    Погода на 10 апреля: в Днепре ожидается небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол
    В Днепре может появиться новый жилой массив, соединяющий Победу и Сокол

    В Днепре планируют построить новые массивы.

    Вчера 20:29
    просмотров
    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)
    Сезон сакуры в Днепре: ТОП-5 локаций, где можно увидеть и сфотографировать розовые деревья (ФОТО)

    В Днепре в самом разгаре сезон сакур.

    Вчера 19:55
    просмотров
    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)
    Заряжайте все: где в Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет (адреса)

    В Днепре снова будут выключать свет.

    Вчера 18:48
    1
    просмотров
    «ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ
    «ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ

    В Днепре протестовали против российских попов.

    Вчера 18:04
    просмотров
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

    В Кривом Роге установили рекорд Украины.

    Вчера 17:23
    просмотров
    В Днепре спасают мальчика, который случайно себя поджег
    В Днепре спасают мальчика, который случайно себя поджег

    В Днепре спасают ребенка с тяжелыми ожогами

    Вчера 16:43
    просмотров
    Бизнесмен из Днепра даст 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая: в РФ ответили
    Бизнесмен из Днепра даст 20 млн грн за БПЛА, который сядет на Красной площади 9 мая: в РФ ответили

    В Украине объявили о вознаграждении команде, которая посадит беспилотник на Красной площади во время парада на 9 мая. В РФ отреагировали и придумали свое "соревнование".

    Вчера 16:24
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх