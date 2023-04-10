Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобуса (из них 126 – большой вместимости).

Или в Telegram-боті.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

В Днепре сегодня, 10 апреля, стало известно о работе общественного транспорта. Речь идет о трамваях, троллейбусах и автобусах.

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В Днепре в самом разгаре сезон сакур.

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