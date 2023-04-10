Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

Или в Telegram-боті.
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 723 автобуса (из них 126 – большой вместимости).
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