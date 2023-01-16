Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
По городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 787 автобусов (из них 151 – большой вместимости).
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