Как сегодня работает общественный транспорт в Днепре

Сегодня, 16 января, в Днепре работают технические рейсы.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

По городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 787 автобусов (из них 151 – большой вместимости).

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