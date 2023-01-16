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Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Сьогодні 08:30
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Сьогодні 16 січня у Дніпрі працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

По місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 787 автобусів (з них 151 – великої місткості).

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