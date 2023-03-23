Как работает общественный транспорт Днепра 23 марта

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсируют 728 автобусов (из них 134 – большой вместимости).

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 23 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

За сутки в Днепре лабораторным центром выявлено 123 случая COVID-19,…

Россияне три раза за 22 марта атаковали Никопольский район.

Бойцы Сил обороны Украины отразили за прошедшие сутки на восточном…

ВСУ отразили 83 атаки и уничтожили вражеские ЗРК со станцией РЭБ, — Генштаб Бойцы Сил обороны Украины отразили за прошедшие сутки на восточном участке фронта 83 атаки российских оккупантов, которые продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. 0 просмотров

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Верили до последнего: под Бахмутом погиб 23-летний Александр Есаул Житель села Запорожское Апостоловской общины Александр Эсаул некоторое время считался пропавшим без вести. Родственники и земляки до последнего надеялись на лучшее. просмотров

Россияне били по Никопольскому району: есть разрушения Россияне три раза за 22 марта атаковали Никопольский район. просмотров