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Як працює громадський транспорт Дніпра 23 березня

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 23 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 23 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсують 728 автобусів (з них 134 – великої місткості).

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