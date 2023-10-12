Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.

Журналисты dnepr.info с помощью искусственного интеллекта решили узнать, как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы превратились в героев популярных мультиков.

Мер города Борис Филатов мог бы выглядеть как принц.

Его заместитель Михаил Лысенко мог бы стать главным героем популярной картины «Алладин».

Украинская модель родом из Днепра, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях стала бы вот такой Золушкой.

Прыгунья из Днепра Ярослава Магучих была бы самой очаровательной героиней мультфильма «Красавица и Чудовище».

Бывший футболист, а ныне футбольный тренер и рекордсмен по количеству сыгранных за команду «Днепр» игр – 396 матчей Руслан Ротань был бы вот таким мультяшным героем.

Бывший капитан «Днепра» Андрей Русол также превратился бы в принца.

Скандальная блогерша из Днепра Анна Алхим стала бы вот такой героиней по имени Белль.

Экс-футболист «Днепра» Евгений Коноплянка превратился бы в Тарзана.

Александра Кучеренко, обладательница титула «Мисс Украина-2016» и жена телеведущего Дмитрия Комарова была бы вот такой Белоснежкой.

Телеведущий из Днепра Руслан Сенечкин в виде мультяшного героя выглядел бы очень необычно.

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