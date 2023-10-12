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  • Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Сегодня 13:18
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Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Журналисты dnepr.info с помощью искусственного интеллекта решили узнать, как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы превратились в героев популярных мультиков.

Мер города Борис Филатов мог бы выглядеть как принц.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Его заместитель Михаил Лысенко мог бы стать главным героем популярной картины «Алладин».

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Украинская модель родом из Днепра, победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях стала бы вот такой Золушкой.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Прыгунья из Днепра Ярослава Магучих была бы самой очаровательной героиней мультфильма «Красавица и Чудовище».

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Бывший футболист, а ныне футбольный тренер и рекордсмен по количеству сыгранных за команду «Днепр» игр – 396 матчей Руслан Ротань был бы вот таким мультяшным героем.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Бывший капитан «Днепра» Андрей Русол также превратился бы в принца.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Скандальная блогерша из Днепра Анна Алхим стала бы вот такой героиней по имени Белль.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Экс-футболист «Днепра» Евгений Коноплянка превратился бы в Тарзана.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Александра Кучеренко, обладательница титула «Мисс Украина-2016» и жена телеведущего Дмитрия Комарова была бы вот такой Белоснежкой.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

Телеведущий из Днепра Руслан Сенечкин в виде мультяшного героя выглядел бы очень необычно.

Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)

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Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как бы выглядели знаменитые жители Днепра, если бы были мультгероями: Филатов, Алхим, Коноплянка и Лысенко (ФОТО)Русский

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