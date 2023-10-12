Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Штучний інтелект здатний не тільки допомогти в пошуку інформації, написанні текстів, коду або навчанні, він також може «показати», як може виглядати місто в майбутньому або «перетворити» живу людину на мультяшного героя.

Журналісти dnepr.info за допомогою штучного інтелекту вирішили дізнатися, як виглядали б відомі мешканці Дніпра, якби перетворилися на героїв популярних мультиків.

Мір міста Борис Філатов міг би виглядати як принц.

Його заступник Михайло Лисенко міг би стати головним героєм популярної картини «Алладін».

Українська модель родом із Дніпра, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021» Ганна Неплях стала б ось такою Попелюшкою.

Стрибунка з Дніпра Ярослава Магучих була б найчарівнішою героїнею мультфільму «Красуня і Чудовисько».

Колишній футболіст, а нині футбольний тренер і рекордсмен за кількістю зіграних за команду «Дніпро» ігор – 396 матчів Руслан Ротань був би ось таким мультяшним героєм.

Колишній капітан «Дніпра» Андрій Русол також перетворився б на принца.

Скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім стала б такою героїнею на ім’я Белль.

Екс-футболіст «Дніпра» Євген Коноплянка перетворився б на Тарзана.

Олександра Кучеренка, володарка титулу «Міс Україна-2016» та дружина телеведучого Дмитра Комарова була б ось такою Білосніжкою.

Телеведучий із Дніпра Руслан Сенечкін у вигляді мультяшного героя виглядав би дуже незвично.

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