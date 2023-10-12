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  • Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Сьогодні 13:18
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Штучний інтелект здатний не тільки допомогти в пошуку інформації, написанні текстів, коду або навчанні, він також може «показати», як може виглядати місто в майбутньому або «перетворити» живу людину на мультяшного героя.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Журналісти dnepr.info за допомогою штучного інтелекту вирішили дізнатися, як виглядали б відомі мешканці Дніпра, якби перетворилися на героїв популярних мультиків.

Мір міста Борис Філатов міг би виглядати як принц.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Його заступник Михайло Лисенко міг би стати головним героєм популярної картини «Алладін».

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Українська модель родом із Дніпра, переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021» Ганна Неплях стала б ось такою Попелюшкою.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Стрибунка з Дніпра Ярослава Магучих була б найчарівнішою героїнею мультфільму «Красуня і Чудовисько».

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Колишній футболіст, а нині футбольний тренер і рекордсмен за кількістю зіграних за команду «Дніпро» ігор – 396 матчів Руслан Ротань був би ось таким мультяшним героєм.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Колишній капітан «Дніпра» Андрій Русол також перетворився б на принца.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім стала б такою героїнею на ім’я Белль.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Екс-футболіст «Дніпра» Євген Коноплянка перетворився б на Тарзана.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Олександра Кучеренка, володарка титулу «Міс Україна-2016» та дружина телеведучого Дмитра Комарова була б ось такою Білосніжкою.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

Телеведучий із Дніпра Руслан Сенечкін у вигляді мультяшного героя виглядав би дуже незвично.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)

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Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як би виглядали відомі мешканці Дніпра, якби були мультгероями: Філатов, Алхім, Коноплянка та Лисенко (ФОТО)Русский

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