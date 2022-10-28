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  • «К сожалению, каждый думает, что пронесет»: заммэра Днепра о веерных отключениях в городе

«К сожалению, каждый думает, что пронесет»: заммэра Днепра о веерных отключениях в городе

Сегодня 10:39
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Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что будет с графиками веерных отключений в городе.

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Об этом он рассказал в эфире программы «Васильевский остров».

По его словам, сейчас Днепр обслуживают две компании ДТЭК и Yasno. К примеру, ДТЭК разработал графики отключения света, однако Лысенко признался, что и сам сразу не разобрался.

Он надеется, что в ближайшее время все же разработают нормальные графики, чтобы люди понимали, когда именно выключат свет. Ведь претензии не в том, что его выключают – все понимают такую ​​необходимость, а в том, что делают это неожиданно.

Однако он призывает экономить электроэнергию, чтобы этих отключений вообще не было. Пока город потребляет электричества на 10% меньше, если удастся повысить этот показатель до 25% — веерных отключений не будет.

Но, к сожалению, каждый думает только о себе. Я включу обогреватель, а может сосед не включит, а может, пронесет. К сожалению, не пронесет. Это сейчас, когда на улице относительно тепло, кажется, что все так просто. А вот когда придут морозы, а температура в помещениях будет +16 градусов, и все включат обогреватели, то нагрузка пойдет на внутридомовые сети, дальше – на трансформаторные, и может произойти коллапс. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим горожанам: пожалуйста, по возможности максимально ограничьте потребление электроэнергии. Каждый исключенный чайник, колорифер поможет и городу, и нашему энергосектору пережить эту тяжелую зиму, – призвал заммэра.

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