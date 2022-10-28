«К сожалению, каждый думает, что пронесет»: заммэра Днепра о веерных отключениях в городе

Об этом он рассказал в эфире программы «Васильевский остров».
По его словам, сейчас Днепр обслуживают две компании ДТЭК и Yasno. К примеру, ДТЭК разработал графики отключения света, однако Лысенко признался, что и сам сразу не разобрался.
Он надеется, что в ближайшее время все же разработают нормальные графики, чтобы люди понимали, когда именно выключат свет. Ведь претензии не в том, что его выключают – все понимают такую необходимость, а в том, что делают это неожиданно.
Однако он призывает экономить электроэнергию, чтобы этих отключений вообще не было. Пока город потребляет электричества на 10% меньше, если удастся повысить этот показатель до 25% — веерных отключений не будет.
Но, к сожалению, каждый думает только о себе. Я включу обогреватель, а может сосед не включит, а может, пронесет. К сожалению, не пронесет. Это сейчас, когда на улице относительно тепло, кажется, что все так просто. А вот когда придут морозы, а температура в помещениях будет +16 градусов, и все включат обогреватели, то нагрузка пойдет на внутридомовые сети, дальше – на трансформаторные, и может произойти коллапс. Поэтому я хотел бы обратиться к нашим горожанам: пожалуйста, по возможности максимально ограничьте потребление электроэнергии. Каждый исключенный чайник, колорифер поможет и городу, и нашему энергосектору пережить эту тяжелую зиму, – призвал заммэра.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 28 октября, около 7:40 на Набережной Победы произошла авария.
Защитники вытесняют захватчиков с наших территорий. Спасаясь бегством, враги оставляют…
В Днепре на улице Сурская загорелся частный дом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Командование врага пытается скрыть…
Сегодня, 28 октября, около 7:40 на Набережной Победы произошла авария.
Защитники вытесняют захватчиков с наших территорий. Спасаясь бегством, враги оставляют опасные предметы. Таким образом, нацгвардейцы из Днепра начали разминировать освобожденные территории в Донецкой области.
В Днепре на улице Сурская загорелся частный дом.
Россияне накрыли огнем три громады — Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую, рассказал в утреннем обращении к населению председатель ДнепрОВА Валентин Резниченко.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Командование врага пытается скрыть огромные потери своего личного состава, чтобы избежать паники.
В Днепре патрульные задержали двух водителей, которые находились за рулем с рекордно высоким содержанием алкоголя в крови.
Жителей Днепропетровской области приглашают принять участие в согревающем челлендже «Теплый дом», который продлится до 10 ноября. Его запустил Днепропетровский областной центр внешкольного образования.
Вблизи Ольгиного Бериславского района Херсонской области, в бою против оккупантов погиб Олександр Бап. Ему было 44 года.
Зонт можно оставлять дома!
ВСУ уничтожили два состава боеприпасов российских оккупантов, а также сбили Ка-52 "Аллигатор" и штурмовик Су-25.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!