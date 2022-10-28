“На жаль, кожен думає, що пронесе”: заммера Дніпра про віялові відключення в місті

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко розповів, що буде з графіками віялових відключень в місті.

Про це він розповів в ефірі програми “Васильєвський острів”.

За його словами, наразі Дніпро обслуговують дві компанії ДТЕК та Yasno. До прикладу, ДТЕК розробив графіки відключення світла, проте Лисенко зізнався, що і сам відразу не розібрався.

Він сподівається, що найближчим часом все ж розроблять нормальні графіки, щоб люди розуміли, коли саме вимкнуть світло. Адже претензії не в тому, що його вимикають – всі розуміють таку не обхідність, а в тому що роблять це несподівано.

Проте він закликає економити електроенергію, щоб цих відключень взагалі не було. Наразі місто споживає електрики на 10% менше, якщо вдасться підвищити цей показник до 25% – віялових відключень не буде.

Але, на жаль, кожен думає тільки про себе. Я включу обігрівач, а може, сусід не включить, а може, пронесе. На жаль, не пронесе. Це зараз, коли на вулиці відносно тепло, здається, що все так просто. А ось коли прийдуть морози, а температура у приміщеннях буде +16 градусів, і усі включать обігрівачі, то навантаження піде на внутрішньобудинкові мережі, далі – на трансформаторні, і може статися колапс. Тому я б хотів звернутися до наших містян: будь ласка, за можливості максимально обмежте споживання електроенергії. Кожен виключений чайник, колорифер допоможе і місту, і нашому енергосектору пережити цю важку зиму, – закликав заступник мера.

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