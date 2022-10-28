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У Дніпрі п’яних водіїв оштрафували на 20 тисяч

Сьогодні 08:00
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У Дніпрі патрульні затримали двох водіїв, які перебували за кермом із рекордно високим вмістом алкоголю у крові.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яних водіїв оштрафували на 20 тисяч

За даними правоохоронців, загалом у Дніпрі за тиждень затримали 77 водіїв, які вели машину у нетверезому стані. Серед «рекордсменів» виявилися водій ВАЗу та BMW. Першого затримали на проспекті Богдана Хмельницького, а другого на вулиці Пилишенка. Обидва водії порушили правила дорожнього руху.

Обом запропонували пройти обстеження з Драгером. Обидва чоловіки погодилися. У випадку водія автомобіля ВАЗ, прилад показав 2,83 проміле алкоголю в крові. У власника BMW цей показник становив – 3,13 проміле.

На обох затриманих поліцейські склали протоколи за керування автомобілем у стані сп’яніння (частина 1 статті 130 КУпАП). Водієві ВАЗ також виписали штраф у 20 400 гривень. Патрульні з’ясували, що суд уже позбавив чоловіка прав, але він все одно сів за кермо п’яним.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яних водіїв оштрафували на 20 тисячУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі п'яних водіїв оштрафували на 20 тисячРусский

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