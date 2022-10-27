У Дніпрі попрощалися з 25-річною Інною, загиблою через ракетний удар по АЗС

У Дніпрі попрощалися з Інною Оданець. 25-річна вагітна дівчина загинула внаслідок ракетного удару по АЗС 25 жовтня. Молода дніпрянка живцем згоріла у машині.

Її чоловік дивом вижим та знаходиться у реанімації. Провести Інну в останній шлях прийшли родичі, друзі та багато небайдужих містян. Люди несли багато квітів.

Інна та Максим Оданець одружилися за тиждень до цієї події. Подружжя очікувало на хлопчика.

Сестра чоловіка загиблої Тетяна говорить, що після роботи її брат з дружиною заїхали на АЗС випити кави.

Машина подружжя саме від’їжджала з АЗС.

Після вибуху чоловік загиблої Максим був при тямі та намагався врятувати Інну. Нині Максим у реанімації, у нього пошкоджено уламками внутрішні органи. Чоловікові зробили чотири операції, остання була зранку 27 жовтня.

Наразі рідні збирають гроші на лікування Максима.

Попрощатися з Інною прийшли пів сотні людей. Це – рідні дівчини, друзі, колеги та сім’я її чоловіка Максима.

Джерело: “Суспільне Дніпро”

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