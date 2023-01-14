Хотел пообщаться с девочкой: в Днепре 11-летний мальчик ночью лез на второй этаж, но сорвался

14 января ночью в одну из больниц Днепра доставили 11-летнего мальчика с переломом правого предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, носовым кровотечением, ушибами правого бедра и грудной клетки.

Как выяснилось, ученик 5-го класса пытался по окнам залезть на второй этаж, чтобы пообщаться с малознакомой девочкой. Парень не удержался и сорвался, а товарищ, который присутствовал на месте, вызвал скорую.

Инцидент произошел около 2:40 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает «Информатор Днепр».

Сейчас юному Ромео оказывают необходимую медицинскую помощь. Почему он с одноклассником был не дома во время комендантского часа — неизвестно.

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