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  • Хотел пообщаться с девочкой: в Днепре 11-летний мальчик ночью лез на второй этаж, но сорвался

Хотел пообщаться с девочкой: в Днепре 11-летний мальчик ночью лез на второй этаж, но сорвался

Сегодня 14:57
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14 января ночью в одну из больниц Днепра доставили 11-летнего мальчика с переломом правого предплечья, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, носовым кровотечением, ушибами правого бедра и грудной клетки.

Новости Днепра про Хотел пообщаться с девочкой: в Днепре 11-летний мальчик ночью лез на второй этаж, но сорвался

Как выяснилось, ученик 5-го класса пытался по окнам залезть на второй этаж, чтобы пообщаться с малознакомой девочкой. Парень не удержался и сорвался, а товарищ, который присутствовал на месте, вызвал скорую. 

Инцидент произошел около 2:40 на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает «Информатор Днепр»

Сейчас юному Ромео оказывают необходимую медицинскую помощь. Почему он с одноклассником был не дома во время комендантского часа — неизвестно. 

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