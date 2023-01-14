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  • Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвався

Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвався

Сьогодні 14:57
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14 січня вночі до однієї з лікарень Дніпра доставили 11-річного хлопчика з переломом правого передпліччя, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, носовою кровотечею, забоями правого стегна та грудної клітини.

Новости Днепра про Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвався

Як з’ясувалося, учень 5-го класу намагався по вікнах залізти на другий поверх, аби поспілкуватися з малознайомою дівчиною. Хлопець не втримався і зірвався, а товариш, який був присутній на місці, викликав швидку. 

Інцидент стався близько 2:40 на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє “Інформатор Дніпро”

Наразі юному Ромео надають необхідну медичну допомогу. Чому він з однокласником був не вдома під час комендантської години – невідомо. 

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Новости Днепра про Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвавсяУкраїнська Новости Днепра про Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвавсяРусский

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