Хотів поспілкуватися з дівчиною: у Дніпрі 11-річний хлопчик вночі ліз на другий поверх, але зірвався

Як з’ясувалося, учень 5-го класу намагався по вікнах залізти на другий поверх, аби поспілкуватися з малознайомою дівчиною. Хлопець не втримався і зірвався, а товариш, який був присутній на місці, викликав швидку.
Інцидент стався близько 2:40 на вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомляє “Інформатор Дніпро”.
Наразі юному Ромео надають необхідну медичну допомогу. Чому він з однокласником був не вдома під час комендантської години – невідомо.
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Анна Кравчук
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