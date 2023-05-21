Грелся на солнышке: в Днепре на Победе посреди сквера встретили огромного питона (ФОТО)

Снимки с места событий распространили местные Telegram-каналы.
Очевидно, выгулять домашнее животное на улицу вывел хозяин. Однако никакой информации об этом указано не было.
Известно, что питоны как домашние животные — не редкость. Это неядовитые змеи. В среднем они достигают размера до пяти метров и нападают на меньших животных. Питоны обвивают жертву и душат ее. Эти змеи не нападают на более крупных существ, в частности на человека.
Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако дома их можно держать в террариуме. Его размер должен быть не менее одного метра в длину и высоту. Также питонам необходима температура до 40 градусов тепла, для этого в террариумах устанавливают лампы и обогрев.
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