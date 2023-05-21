Грівся на сонечку: в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО)

У Дніпрі у сквері на Перемозі помітили величезного пітона. Змія просто лежала посеред пішохідної частини та грілася на сонечку.

Знімки з місця подій розповсюдили місцеві Telegram-канали.

Очевидно, вигуляти домашню тваринку на вулицю вивів господар. Проте жодної інормації про це не вказано.

Відомо, що пітони як домашні тварини — не рідкість. Це неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.

Пітони не можуть жити в звичайних домашніх умовах, проте вдома їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.

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