Грівся на сонечку: в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО)

Знімки з місця подій розповсюдили місцеві Telegram-канали.
Очевидно, вигуляти домашню тваринку на вулицю вивів господар. Проте жодної інормації про це не вказано.
Відомо, що пітони як домашні тварини — не рідкість. Це неотруйні змії. В середньому вони досягають розміру до п’яти метрів і нападають на менших тварин. Пітони обвивають жертву та душать її. Ці змії не нападають на більших за себе істот, зокрема на людину.
Пітони не можуть жити в звичайних домашніх умовах, проте вдома їх можна тримати в тераріумі. Його розмір має бути не менше як один в метр в довжину та висоту. Також пітонам необхідна температура до 40 градусів тепла, для цього в тераріумах встановлюють лампи та обігрів.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 21 травня, Дніпро накрили рясні травневі дощі. Не сховатися…
У Дніпрі на вулиці Калиновій чоловік та жінка грабували відвідувачів…
У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, 98 дворовий собака накинувся…
У суботу,20 травня, у Кривому Розі сталася аварія, у результаті…