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  • Героя оскароносного документального фильма «20 дней в Мариуполе» спасали в Днепре

Героя оскароносного документального фильма «20 дней в Мариуполе» спасали в Днепре

Сегодня 19:59
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Одного из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе" спасали в Днепре.

Новости Днепра про Героя оскароносного документального фильма

Документальная лента «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова получила Оскар в 2024 году.

В фильме, показывающем первые 20 адских дней в окруженном городе, появилась семья Полненьких. В ленту вошли кадры, как 15-летнего Ивана доставали из-под завалов и эвакуировали в больницу в Днепре.

Днепровские медики сделали все, чтобы спасти парня. Пока он на лечении в США, рассказал глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

«Одна из самых престижных наград в кинематографии, которую получил фильм Мстислава Чернова, очень важна для Украины. Ведь она еще раз обращает внимание на зверства, которые совершает россия на нашей земле. Мир должен видеть правду», – сказал начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Среди героев фильма – семья Полненьких: Максим, Майя и 15-летний Иван. В пожарную часть, где работал мужчина, 10 марта 2022-го попал враг. В этот момент семья находилась на четвёртом этаже здания.

«С нами тоже был мой коллега. Мы все очутились под завалами. Он погиб сразу. Нас с женой спасли, получив первыми. А Ванины ноги и левую руку зажали плиты. Нужен был кран, чтобы их поднять. На это ушло несколько часов», – вспоминает Максим Повненьких.

Новости Днепра про Героя оскароносного документального фильма

Все это время мужчина был рядом с сыном. Держал за руку, вместе планировали будущее. Как будут кататься на велосипеде. Вокруг продолжались обстрелы. Когда молодого человека деблокировали, отвезли на операцию в мариупольскую больницу. Через несколько дней лекарство там начало заканчиваться и семья приняла решение отправляться в Днепр.

«Они приехали к нам на изуродованном обстрелами джипе. Парень был «тяжелый», с разбитыми ногами. Была угроза ампутации. Мы сделали все возможное. И дальше организовали эвакуацию заграницу. Одну из первых в стране с начала полномасштабного вторжения. В конце концов, конечности удалось спасти. А американские врачи высоко оценили работу мариупольских и днепровских коллег, – рассказал генеральный директор Регионального медицинского центра семейного здоровья Алексей Власов.

Сейчас Иван продолжает лечение в США. Впереди – несколько операций. Впрочем, у него уже есть успехи – может самостоятельно сделать несколько шагов. А Максим верит: еще обязательно, как прежде, проедутся с сыном на велосипедах.

Новости Днепра про Героя оскароносного документального фильма

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