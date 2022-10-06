Герой: 7-летний мальчик из Днепропетровской области стал «талисманом» для бойцов

7-летний Артем, живущий с родителями и бабушками возле Кривого Рога, стал талисманом украинских бойцов. Через его прифронтовое село к линии фронта ездит немало военного транспорта. Мальчик встречает каждый автомобиль самодельным украинским флажком.

В ответ бойцы сигналят и салютируют малышу. Они иногда останавливаются чтоб перекинуться словом-другим, и мальчик поет им украинские песни.

В ответ бойцы сигналят и салютируют малышу. Они иногда останавливаются чтоб перекинуться словом-другим, и мальчик поет им украинские песни. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Артем поднимает боевой дух и настроение нашим Защитникам. Песни в его исполнении вызывают улыбки даже на суровых лицах. Воины искренне благодарят малыша, дарят ему нашивки и другие небольшие подарки.

«Они говорят, что когда едут на передовую и на своем посту стоит Артем, то все у них будет хорошо», — поделилась бабушка мальчика.

На странице Верховной Рады написали, что однажды бабушка Нина увидела, как со стороны фронта, после жестоких боев, ехали несколько бусов с надписями «200» и «На щите». Когда мальчик их увидел, стал на одно колено, снял кепи и опустил голову. Он стоял так, пока машины не скрылись.

Артем давно твердо решил, что станет воином и будет защищать свой родной дом. А пока он волонтерит, собирает средства для ВСУ и подбадривает наших бойцов. Из-за собственного детского восприятия мальчик понял, что может помогать армии и государству, несмотря на юный возраст.

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