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Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из Новомосковска

Вчера 19:15
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28 сентября на Донбасе в боях за Украину погибли двое жителей Новомосковска – Сергей Столбцов и Максим Дашкевич, которые были не только земляками, но и побратимами.
Новости Днепра про Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из Новомосковска

Сергей Столбцов родился и вырос в Новомосковске, учился в школе №6, являлся активным членом городского спортивного клуба «Байпас». До полномасштабного вторжения преподавал географию в одном из лицеев Днепра.

 

После 24 февраля стал в ряды бойцов за свою страну рядовым солдатом территориальной обороны, а за две недели до трагической гибели был назначен командиром взвода 102 батальона ТРО.

Защищая родную землю, 28 сентября в районе Донбасса погиб и наш земляк Дашкевич Максим Геннадиевич. Без отца остался 11-летний сын.

36-летний Максим был побратимом Сергея Столбцова. Злая смерть в тот день забрала их обоих вместе с еще двумя ребятами из Новомосковщины. Вражеская ракета попала в блиндаж, где воины находились.

 

Новости Днепра про Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из Новомосковска

Новости Днепра про Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из Новомосковска

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Новости Днепра про Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из НовомосковскаУкраїнська Новости Днепра про Они были побратимами: в боях за Украину погибли Герои из НовомосковскаРусский

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