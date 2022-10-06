Герой: 7-річний хлопчик з Дніпропетровської області став “талісманом” для бійців

7-річний Артемко, який живе з батьками та бабусями біля Кривого Рогу, став “талісманом” українських бійців. Через його прифронтове селище до лінії фронту їздить чимало військового транспорту. Хлопчик вітає кожне авто саморобним українським прапорцем.

У відповідь бійці сигналять та віддають салют малому. Вони інколи зупиняються, або перекинутись словом-другим, і хлопчик співає їм українських пісень.

Артемко підіймає бойовий дух і настрій нашим Захисникам. Пісні у його виконанні викликають посмішки навіть на суворих фронтових обличчях. Воїни щиро дякують малюку, дарують йому нашивки та інші невеличкі подарунки.

“Вони кажуть, що коли їдуть на передову і на своєму “посту” стоїть Артемко, то все у них буде добре”, – поділилася бабуся хлопчика.

На сторінці Верховної Ради написали, що одного разу бабуся Ніна побачила, як з боку фронту, після жорстоких боїв, їхали кілька бусів з написами “200” та “На щиті”. Коли хлопчик їх побачив, то став на одне коліно, зняв кепі й похилив голову. Він стояв так, поки машини не зникли.

Артем давно твердо вирішив, що стане воїном і боронитиме свій рідний дім. А поки що він волонтерить, збирає кошти для ЗСУ та підбадьорює наших бійців. Через власне дитяче сприйняття хлопчик зрозумів, що може допомагати армії та державі попри юний вік.

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