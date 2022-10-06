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  • Герой: 7-річний хлопчик з Дніпропетровської області став “талісманом” для бійців

Герой: 7-річний хлопчик з Дніпропетровської області став “талісманом” для бійців

Вчора 20:30
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7-річний Артемко, який живе з батьками та бабусями біля Кривого Рогу, став “талісманом” українських бійців. Через його прифронтове селище до лінії фронту їздить чимало військового транспорту. Хлопчик вітає кожне авто саморобним українським прапорцем.

Новости Днепра про Герой: 7-річний хлопчик з Дніпропетровської області став

У відповідь бійці сигналять та віддають салют малому. Вони інколи зупиняються, або перекинутись словом-другим, і хлопчик співає їм українських пісень. 

Артемко підіймає бойовий дух і настрій нашим Захисникам. Пісні у його виконанні викликають посмішки навіть на суворих фронтових обличчях. Воїни щиро дякують малюку, дарують йому нашивки та інші невеличкі подарунки.

 “Вони кажуть, що коли їдуть на передову і на своєму “посту” стоїть Артемко, то все у них буде добре”, – поділилася бабуся хлопчика.

На сторінці Верховної Ради написали, що одного разу бабуся Ніна побачила, як з боку фронту, після жорстоких боїв, їхали кілька бусів з написами “200” та “На щиті”. Коли хлопчик їх побачив, то став на одне коліно, зняв кепі й похилив голову. Він стояв так, поки машини не зникли. 

Артем давно твердо вирішив, що стане воїном і боронитиме свій рідний дім. А поки що він волонтерить, збирає кошти для ЗСУ та підбадьорює наших бійців. Через власне дитяче сприйняття хлопчик зрозумів, що може допомагати армії та державі попри юний вік.

Новости Днепра про Герой: 7-річний хлопчик з Дніпропетровської області став

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