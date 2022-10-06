В днепровском «Варусе» продают сырой хлеб (ФОТО)

В Днепре девушка купила сырой хлеб в известном супермаркете.

Как рассказала днепрянка, она приобрела в супермаркете «Варус» пшеничный хлеб. В магазине все было хорошо, но придя домой, она увидела, что внутри он сырой. Известно, что буханку хлеба она купила в магазине на улице Марии Кюри.

Кроме того, девушка рассказала, что это уже не в первый раз, когда «Варус» продает некачественные продукты. Попадалось несвежее мясо, гнилые фрукты, а также не совпадала цена на прилавке и в чеке.

Отметим, что буханка хлеба была акционной, но это не может быть оправданием для некачественного товара. Обращалась ли клиентка в супермаркет с жалобой не указано. А вы будьте осторожны.

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