Где сегодня в Днепре нет воды: адреса и причина

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Запорожское шоссе, 38 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 31 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

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