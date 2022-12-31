Какие трамваи и троллейбусы сегодня работают в Днепре

Сегодня, 31 декабря, на маршрутах электротранспорта в Днепре снова работают технические рейсы:
Трамвайные и троллейбусные маршруты будут курсировать по городу с 7:30 до 11:30 и с 15:30 до 19:30.
Режим работы технических рейсов во второй половине дня изменен из-за сообщения о запланированном отключении питания тяговых подстанций.
Перевозить пассажиров будут и на автобусных маршрутах. Большинство маршруток будут работать сегодня до 20:00.
Напомним, посмотреть, как курсирует общественный транспорт в Днепре, можно с помощью чат-бота.
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