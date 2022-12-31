Какие трамваи и троллейбусы сегодня работают в Днепре

Важная информация!

Сегодня, 31 декабря, на маршрутах электротранспорта в Днепре снова работают технические рейсы:

троллейбусы №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамваи №1, 5, 11, 12, 15, 17.

Трамвайные и троллейбусные маршруты будут курсировать по городу с 7:30 до 11:30 и с 15:30 до 19:30.

Режим работы технических рейсов во второй половине дня изменен из-за сообщения о запланированном отключении питания тяговых подстанций.

Перевозить пассажиров будут и на автобусных маршрутах. Большинство маршруток будут работать сегодня до 20:00.

Напомним, посмотреть, как курсирует общественный транспорт в Днепре, можно с помощью чат-бота.

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