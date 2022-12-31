По графику или нет: как в Днепре и области сегодня будут выключать свет

Сегодня, 31 декабря, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Узнать, когда именно могут выключить свет в вашем доме, можно по этой ссылке.

Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому энергетики просят с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы.

Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше, – отметили специалисты ДТЭК.

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