По графику или нет: как в Днепре и области сегодня будут выключать свет

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Узнать, когда именно могут выключить свет в вашем доме, можно по этой ссылке.
Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому энергетики просят с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы.
Делаем все возможное, чтобы их было как можно меньше, – отметили специалисты ДТЭК.
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