Есть пострадавший: в Кривом Роге двое водителей не поделили дорогу (ФОТО)

В субботу, 20 мая, в Кривом Роге произошла авария, в результате которой серьезные травмы получил один из пассажиров. Так, на перекрестке улиц Ньютона, Алмазная, Окружная и Прорезная столкнулись Lanos и Kia.

Известно, что машины двигались во встречном направлении на зеленый цвет светофора. На пересечении улиц водители обеих легковушек решили повернуть налево. Это и привело к столкновению.

Подробности обнародовали на сайте «СВОИ».

В результате столкновения пострадал пассажир Lanos. Его на скорой госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

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