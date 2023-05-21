Есть пострадавший: в Кривом Роге двое водителей не поделили дорогу (ФОТО)

Известно, что машины двигались во встречном направлении на зеленый цвет светофора. На пересечении улиц водители обеих легковушек решили повернуть налево. Это и привело к столкновению.
Подробности обнародовали на сайте «СВОИ».
В результате столкновения пострадал пассажир Lanos. Его на скорой госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства ДТП.
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