Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

Відомо, що автівки рухалися у зустрічному напрямку на зелений колір світлофора. На перетині вулиць водії обох легковиків вирішили повернути ліворуч. Це і призвело до зіткнення.
Подробиці оприлюднили на сайті “СВОЇ”.
У результаті зіткнення постраждав пасажир Lanos. Його на швидкій госпіталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний, а життю нічого не загрожує.
Правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.
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Анна Кравчук
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