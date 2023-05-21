Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

У суботу,20 травня, у Кривому Розі сталася аварія, у результаті якої серйозні травми отримав один із пасажирів. Так, на перехресті вулиць Ньютона, Алмазна, Окружна і Прорізна зіштовхнулися Lanos та Kia.

Відомо, що автівки рухалися у зустрічному напрямку на зелений колір світлофора. На перетині вулиць водії обох легковиків вирішили повернути ліворуч. Це і призвело до зіткнення.

Подробиці оприлюднили на сайті “СВОЇ”.

У результаті зіткнення постраждав пасажир Lanos. Його на швидкій госпіталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний, а життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.

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