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Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

Сьогодні 14:21
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У суботу,20 травня, у Кривому Розі сталася аварія, у результаті якої серйозні травми отримав один із пасажирів. Так, на перехресті вулиць Ньютона, Алмазна, Окружна і Прорізна зіштовхнулися Lanos та Kia.

Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

Відомо, що автівки рухалися у зустрічному напрямку на зелений колір світлофора. На перетині вулиць водії обох легковиків вирішили повернути ліворуч. Це і призвело до зіткнення. 

Подробиці оприлюднили на сайті “СВОЇ”

У результаті зіткнення постраждав пасажир Lanos. Його на швидкій госпіталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний, а життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини ДТП. 

Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)

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Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Є постраждалий: у Кривому Розі двоє водіїв не поділили дорогу (ФОТО)Русский

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