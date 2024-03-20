Экс-правохранитель из Днепра восхвалял вражескую армию

Двум коллаборантам сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Другим фигурантом оказался житель Новомосковска. На личной странице в соцсети он распространял фейки о силах обороны, которые воюют на передовой.

Об этом сообщили в СБУ.

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