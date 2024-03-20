Экс-правохранитель из Днепра восхвалял вражескую армию

Два жителя Днепропетровщины оправдывали вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщили в СБУ.
Пророссийски настроенный житель Днепра, бывший правоохранитель, восхвалял боевиков оккупационных группировок РФ.
Другим фигурантом оказался житель Новомосковска. На личной странице в соцсети он распространял фейки о силах обороны, которые воюют на передовой.
Двум коллаборантам сообщили о подозрении по нескольким статьям.
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