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Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

04.07.2023 20:30
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4 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Мицкевича Новокодакского района города Днепр, возник пожар на территории частного домовладения.

Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

По вызову немедленно были направлены днепровские пожарные в составе двух дежурных отделений.
 
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что возгорание возникло внутри летней кухни. Огонь успел повредить мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв.м.
 
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
 
К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

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Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладенииУкраїнська Новости Днепра про Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладенииРусский

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