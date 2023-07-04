Едва потушили: в Днепре произошел пожар в частном домовладении

К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что возгорание возникло внутри летней кухни. Огонь успел повредить мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв.м.

По вызову немедленно были направлены днепровские пожарные в составе двух дежурных отделений.

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