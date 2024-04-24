На Днепропетровщине на пожаре в жилом доме пострадали два человека

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Сегодня в 06:28 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Успешная поселка городского типа Васильковка Синельниковского района.

Спасатели прибыли на место. Там они установили, что горят вещи домашнего обихода внутри одноэтажного жилого дома на общей площади 20 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате пожара мужчина и женщина получили ожоги различной степени. Пострадавших госпитализировали в больницу.

В 07:14 возгорание ликвидировали. К месту происшествия привлекли 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области возросло количество больных COVID-19, среди них — дети.

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