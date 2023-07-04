Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

За викликом негайно були направлені дніпровські вогнеборці у складі двох чергових відділень.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що займання виникло всередині літньої кухні. Вогонь встиг пошкодити меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 10 кв.м.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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