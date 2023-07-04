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Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

04.07.2023 20:30
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4-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Міцкевича Новокодацького району міста Дніпро, виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

За викликом негайно були направлені дніпровські вогнеборці у складі двох чергових відділень.  

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що займання виникло всередині літньої кухні. Вогонь встиг пошкодити меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 10 кв.м.  

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінні

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Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінніУкраїнська Новости Днепра про Ледве газасили: у Дніпрі сталася пожежа у приватному домоволодінніРусский

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