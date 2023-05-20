Два близ Днепра, остальные — возле Киева: силы ПВО за ночь уничтожили 20 «шахедов»

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Так, по данным военных после полуночи 20 мая россияне атаковали Украину 18 ударными дронами. Все «шахеды» направились в сторону Киевщины. Все они были сбиты силами воздушного командования «Центр».
Кроме этого, в воздушных силах еще раз подтвердили сбитие «шахедов» вблизи Днепра. Так, в конце суток 19 мая, в зоне ответственности ПК «Схід» военные уничтожили два ударных дрона, а на южном направлении — уничтожен разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР».
Вблизи Днепра, по данным ОВА, обошлось без разрушений. А вот в КГГА сообщили, что обломки дронов попадали на жилые дома, СТО, припаркованные автомобили. В результате чего в разных районах Киева произошли пожары, которые оперативно потушили. Предварительно, без жертв.
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