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  • Два поблизу Дніпра, решта – біля Києва: сили ППО за ніч знищили 20 “шахедів”

Два поблизу Дніпра, решта – біля Києва: сили ППО за ніч знищили 20 “шахедів”

Сьогодні 08:28
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Україну знову атакували дронами.

Новости Днепра про Два поблизу Дніпра, решта - біля Києва: сили ППО за ніч знищили 20

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил. 

Так, за даними військових після опівночі 20 травня росіяни атакували України 18-ма ударними дронами. Усі “шахеди” спрямували в сторону Київщини. Усі їх було збито силами повітряного командування “Центр”. 

Крім цього, у повітряних силах ще раз підтвердили збиття “шахедів” поблизу Дніпра. Так, наприкінці доби в зоні відповідальності ПК “Схід” військові знищили два ударні дрони, а на південному напрямку – знищено розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Поблизу Дніпра, за даними ОВА, обійшлося без руйнувань. А ось в КМДА повідомили, що уламки дронів попадали на житлові будинки, СТО, припарковані авто. Внаслідок чого у різних районах Києва сталися пожежі, але їх загасили. Попередньо, без жертв. 

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