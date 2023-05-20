Два поблизу Дніпра, решта – біля Києва: сили ППО за ніч знищили 20 “шахедів”

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.
Так, за даними військових після опівночі 20 травня росіяни атакували України 18-ма ударними дронами. Усі “шахеди” спрямували в сторону Київщини. Усі їх було збито силами повітряного командування “Центр”.
Крім цього, у повітряних силах ще раз підтвердили збиття “шахедів” поблизу Дніпра. Так, наприкінці доби в зоні відповідальності ПК “Схід” військові знищили два ударні дрони, а на південному напрямку – знищено розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».
Поблизу Дніпра, за даними ОВА, обійшлося без руйнувань. А ось в КМДА повідомили, що уламки дронів попадали на житлові будинки, СТО, припарковані авто. Внаслідок чого у різних районах Києва сталися пожежі, але їх загасили. Попередньо, без жертв.
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