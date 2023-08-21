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  • До +36 жары: в Днепре и области на два дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

До +36 жары: в Днепре и области на два дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Сегодня 10:26
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Синоптики Днепропетровщины предупредили об опасном метеоявлении.

Новости Днепра про До +36 жары: в Днепре и области на два дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Днепропетровский региональный по гидрометеорологии объявил предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 4 класса. 21 и 22 августа на всей территории области будет сохраняться жара и угроза возникновения пожаров.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе будет жарко.

В понедельник, 21 августа, прогнозируют переменную облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, однако сохранится жаркая погода. Ночью от 17 до 22 градусов тепла, днем от 31 до 36 градусов.

Во вторник, 22 августа также ожидается переменная облачность. Без осадков, но будет чуть-чуть холоднее до +33 градусов жары.

Будьте осторожны и не разжигайте огонь на открытой местности.

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