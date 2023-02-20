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Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО

Сегодня 18:45
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В Украине несколько изменился перечень территорий, на которых проходят активные боевые действия, или возможно их проведение в ближайшее время. Граждане, переехавшие с этих территорий, имеют право на соответствующий статус, а также на выплаты ВПЛ. Следовательно, кто-то из переселенцев может получить это право, а кто-то и потерять.

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПО

Об обновлении списка территорий активных и возможных боевых действий сообщил Правительственный портал. 

«В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях», — говорится в сообщении.

В информации также подчеркивают, что право на выплаты ВПЛ имеют граждане, переехавшие из населенных пунктов, которые вошли в обновленный список как территории:

  • возможных боевых действий;
  • активных боевых действий;
  • временно оккупированы российской федерацией, на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации России.

  • «Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию», – говорится в сообщении.

    Как известно, ежемесячные выплаты ВПЛ составляют 2000 гривен для взрослых лиц и 3000 гривен для детей и инвалидов. Кроме того, переселенцы имеют право на финансовую помощь от международных организаций.

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Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПОУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в обновленный список территорий, жители которых смогут претендовать на выплаты ВПОРусский

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