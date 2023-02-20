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  • Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПО

Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПО

Сьогодні 18:45
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В Україні дещо змінився перелік територій, на яких проходять активні бойові дії, або можливе їхнє проведення найближчим часом. Громадяни, які переїхали з цих територій, мають право на відповідний статус, а також на виплати ВПО. Отже, хтось із переселенців може отримати це право, а хтось і втратити.

Новости Днепра про Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПО

Про оновлення списку територій активних і можливих бойових дій повідомив Урядовий портал. 

“До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях”, – йдеться у повідомленні.

В інформації також підкреслюють, що право на виплати ВПО мають громадяни, які переїхали з населених пунктів, що входять до оновленого списку як території:

  • можливих бойових дій;
  • активних бойових дій;
  • тимчасово окуповані російською федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації рф.

“Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, щомісячні виплати ВПО становлять 2000 гривень для дорослих осіб і 3000 гривень для дітей та інвалідів. Крім того, переселенці мають право на фінансову допомогу від міжнародних організацій.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПОУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПОРусский

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