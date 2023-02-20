Дніпропетровщина увійшла до оновленого списку територій, жителі яких зможуть претендувати на виплати ВПО

Про оновлення списку територій активних і можливих бойових дій повідомив Урядовий портал.
“До оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях”, – йдеться у повідомленні.
В інформації також підкреслюють, що право на виплати ВПО мають громадяни, які переїхали з населених пунктів, що входять до оновленого списку як території:
“Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша територія відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію”, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, щомісячні виплати ВПО становлять 2000 гривень для дорослих осіб і 3000 гривень для дітей та інвалідів. Крім того, переселенці мають право на фінансову допомогу від міжнародних організацій.
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