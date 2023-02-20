Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщин

В Днепре спасатели помогли женщинам снять кольца с пальцев.

Сегодня, в 12:18 в Службу спасения «101» обратилась женщина и попросила помочь снять кольцо, которое просто въелось в палец. Она пыталась самостоятельно снять украшение, но не смогла. Событие произошло на переулке Парусный Новокодацкого района города Днепр.

На момент прибытия удивительных палец на котором находилось кольцо значительно отек. С помощью специального инструмента спасатели осторожно разрезали кольцо и сняли с пальца женщины.

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