Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщин

Сегодня 07:15
просмотров

В Днепре спасатели помогли женщинам снять кольца с пальцев.

Новости Днепра про Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщин

Сегодня, в 12:18 в Службу спасения «101» обратилась женщина и попросила помочь снять кольцо, которое просто въелось в палец. Она пыталась самостоятельно снять украшение, но не смогла. Событие произошло на переулке Парусный Новокодацкого района города Днепр.

На момент прибытия удивительных палец на котором находилось кольцо значительно отек. С помощью специального инструмента спасатели осторожно разрезали кольцо и сняли с пальца женщины.

Новости Днепра про Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщин

Новости Днепра про Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщин

Читайте также:

Новости Днепра про Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщинУкраїнська Новости Днепра про Спасатели в Днепре дважды за день снимали кольца с пальцев женщинРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Каменском двое детей провалились под лед
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Каменском двое детей провалились под лед

    В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.

    Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:11
    Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

    В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.

    Спасательница, которая 7 месяцев провела в больнице Германии, вернулась в Днепр: «Ценим каждую минуту»
    Новости Днепра
    Вчера 18:13
    Спасательница, которая 7 месяцев провела в больнице Германии, вернулась в Днепр: «Ценим каждую минуту»

    Спасительница из Днепра, получившая серьезное ранение в апреле прошлого года,…

    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:00
    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

    Спасатели в Днепре дважды в день помогали женщинам, которые не…

    Последние новости

    В Каменском двое детей провалились под лед
    В Каменском двое детей провалились под лед

    В Каменском двое мальчиков провалились под лед на Левобережном канале.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Облачно и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 20 февраля
    Облачно и без осадков: прогноз погоды в Днепре на 20 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)
    Где в Днепре можно увидеть окна с куполами (ФОТО)

    В Днепре был замечен храм с куполами на первом этаже.

    Вчера 20:11
    0
    просмотров
    В ДТЭК рассказали, есть ли лимиты на электроэнергию на 20 февраля для Днепра и области
    В ДТЭК рассказали, есть ли лимиты на электроэнергию на 20 февраля для Днепра и области

    В Днепре 20 февраля снова не планируют выключать свет.

    Вчера 19:36
    просмотров
    Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына
    Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

    В Донецкой области погиб боец из Каменского.

    Вчера 18:57
    просмотров
    Спасательница, которая 7 месяцев провела в больнице Германии, вернулась в Днепр: «Ценим каждую минуту»
    Спасательница, которая 7 месяцев провела в больнице Германии, вернулась в Днепр: «Ценим каждую минуту»

    Спасительница из Днепра, получившая серьезное ранение в апреле прошлого года, вернулась домой после 7 месяцев лечения в Германии.

    Вчера 18:13
    просмотров
    Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме
    Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

    Модель Кривого Рога представила Украину на престижном конкурсе.

    Вчера 17:36
    0
    просмотров
    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)
    В Днепре спасатели дважды в день выезжали к женщинам, которые не могли снять кольцо (ФОТО)

    Спасатели в Днепре дважды в день помогали женщинам, которые не могли снять кольцо с пальца.

    Вчера 17:00
    просмотров
    В Днепре создали гигантский герб (ФОТО)
    В Днепре создали гигантский герб (ФОТО)

    Днепровские курсанты выстроились в гигантский герб.

    Вчера 16:20
    просмотров
    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года
    Без света, телефонов и сна: The Times о жизни в бункере Зеленского весной 2022 года

    Журналисты The Times побывали в бункере, где весной жил Владимир Зеленский.

    Вчера 15:42
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх