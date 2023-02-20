Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінок

Сьогодні 07:15
просмотров

У Дніпрі рятувальники допомогли жінкам зняти каблчки з пальців.

Новости Днепра про Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінок

До Служби порятунку «101» звернулася жінка і попросила допомогти зняти каблучку, яка просто в’їлася в палець. Вона намагалася самостійно зняти прикрасу, але змогла. Подія сталася на провулку Парусному Новокодацького району міста Дніпро.

На момент прибуття дивовижних палець на якому знаходилося кільце значно набряк. За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали каблучку та зняли з пальця жінки.

Новости Днепра про Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінок

Новости Днепра про Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінок

Читайте також:

Новости Днепра про Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінокУкраїнська Новости Днепра про Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському двоє дітей провалилися під кригу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Кам’янському двоє дітей провалилися під кригу

    У Кам'янському двоє хлопчиків провалилися під кригу на Лівобережному каналі.

    Де у Дніпрі можна побачити вікна з куполами (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    Де у Дніпрі можна побачити вікна з куполами (ФОТО)

    У Дніпрі помітили храм з куполами на першому поверсі.

    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області
    Новини Дніпра
    Вчора 19:36
    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області

    У Дніпрі 20 лютого знову не планують вимикати світло.

    Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася до Дніпра: “Цінуємо кожну хвилину”
    Новини Дніпра
    Вчора 18:13
    Рятувальниця, яка 7 місяців провела в лікарні Німеччини, повернулася до Дніпра: “Цінуємо кожну хвилину”

    Рятувальниця із Дніпра, яка отримала серйозне поранення в квітні минулого…

    Наверх