Рятувальники у Дніпрі двічі за день знімали каблучки з пальців жінок

До Служби порятунку «101» звернулася жінка і попросила допомогти зняти каблучку, яка просто в’їлася в палець. Вона намагалася самостійно зняти прикрасу, але змогла. Подія сталася на провулку Парусному Новокодацького району міста Дніпро.
На момент прибуття дивовижних палець на якому знаходилося кільце значно набряк. За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали каблучку та зняли з пальця жінки.
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