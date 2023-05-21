Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)

Сегодня днем, 21 мая, российские оккупанты атаковали два района Днепропетровской области. Захватчики использовали дроны, а также тяжелую артиллерию.

Россияне выпустили более 40 снарядов по Мировской громаде в Никопольском районе. Об этом сообщают в ДОР.

«В результате обстрелов уничтожен частный жилой дом и легковой автомобиль. Еще шесть частных домов, хозяйственная постройка и машина повреждены. Задело также почту, медучреждение, агропредприятие, админздание», — уточняют относительно последствий атаки.

Пострадала сегодня и Межевская громада Синельниковского района. Сейчас территорию обстрела обследуют.

Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

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