Днепропетровщина вновь оказалась под обстрелами: оккупанты атаковали днем два района области (ФОТО)

Россияне выпустили более 40 снарядов по Мировской громаде в Никопольском районе. Об этом сообщают в ДОР.
«В результате обстрелов уничтожен частный жилой дом и легковой автомобиль. Еще шесть частных домов, хозяйственная постройка и машина повреждены. Задело также почту, медучреждение, агропредприятие, админздание», — уточняют относительно последствий атаки.
Пострадала сегодня и Межевская громада Синельниковского района. Сейчас территорию обстрела обследуют.
Предварительно, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 21 мая, Днепр накрыли сильные дожди. Из-за ливня…
Сегодня, 21 мая, украинцы, в том числе и днепряне, смогут…
Сегодня, 21 мая, Днепр накрыли обильные майские дожди. Не спрятаться…
В Днепре в сквере на Победе заметили огромного питона. Змея…
В воскресенье, 21 мая, Днепр накрыли сильные дожди. Из-за ливня на дорогах образовались настоящие озера, которые спровоцировали ряд ДТП, а также пробки.
Сегодня, 21 мая, украинцы, в том числе и днепряне, смогут наблюдать на небе редкий феномен - сияние да Винчи или пепельное свечение Луны.
Сегодня, 21 мая, Днепр накрыли обильные майские дожди. Не спрятаться от непогоды даже в общественном транспорте.
В Днепре в сквере на Победе заметили огромного питона. Змея просто лежала посреди пешеходной части и грелась на солнышке.
В Днепре на улице Калиновой мужчина и женщина грабили посетителей магазина Prostor. Пара имела довольно простую и банальную схему, но их все равно поймали.
В Днепре на улице Набережная Победы, 98 дворовая собака набросилась на ребенка. Животное укусило мальчика, оставив на теле несколько шрамов.
В субботу, 20 мая, в Кривом Роге произошла авария, в результате которой серьезные травмы получил один из пассажиров. Так, на перекрестке улиц Ньютона, Алмазная, Окружная и Прорезная столкнулись Lanos и Kia.
В субботу, 20 мая, полицейские Кривого Рога нашли в Центрально-Городском районе города тело несовершеннолетнего парня. Он был повешенным во дворе собственного дома.
В Бахмутском направлении продолжаются самые ожесточенные бои. 21 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины взяли Бахмут в полуокружение.
В воскресенье, 21 мая, в Днепре обвалилось помещение бывшей поликлиники. На место вызвали спасателей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!