Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Сьогодні 19:44
просмотров

Сьогодні вдень, 21 травня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області. Загарбники використали дрони, а також важку артилерію.

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Росіяни випустили понад 40 снарядів по Мирівській громаді в Нікопольському районі. Про це повідомляють у ДОР. 

“Внаслідок обстрілів знищено приватний житловий будинок та легкову автівку. Ще шість приватних осель, господарську споруду і машину понівечено. Зачепило також пошту, медзаклад, агропідприємство, адмінбудівлю”, – уточнюють стосовно наслідків атаки. 

Постраждала сьогодні і Межівська громада Синельниківського району. Наразі територію обстрілу обстежують.

Попередньо, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. 

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони областіУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони областіРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

    У неділю, 21 травня, Дніпро накрили сильні дощі. Через зливу…

    Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:07
    Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

    Сьогодні, 21 травня, українці, зокрема й дніпряни, матимуь змогу спостерігати…

    Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

    Сьогодні, 21 травня, Дніпро накрили рясні травневі дощі. Не сховатися…

    Грівся на сонечку: в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    Грівся на сонечку: в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО)

    У Дніпрі у сквері на Перемозі помітили величезного пітона. Змія…

    Наверх