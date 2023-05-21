Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Росіяни випустили понад 40 снарядів по Мирівській громаді в Нікопольському районі. Про це повідомляють у ДОР.
“Внаслідок обстрілів знищено приватний житловий будинок та легкову автівку. Ще шість приватних осель, господарську споруду і машину понівечено. Зачепило також пошту, медзаклад, агропідприємство, адмінбудівлю”, – уточнюють стосовно наслідків атаки.
Постраждала сьогодні і Межівська громада Синельниківського району. Наразі територію обстрілу обстежують.
Попередньо, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
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