Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

Сьогодні вдень, 21 травня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області. Загарбники використали дрони, а також важку артилерію.

Росіяни випустили понад 40 снарядів по Мирівській громаді в Нікопольському районі. Про це повідомляють у ДОР.

“Внаслідок обстрілів знищено приватний житловий будинок та легкову автівку. Ще шість приватних осель, господарську споруду і машину понівечено. Зачепило також пошту, медзаклад, агропідприємство, адмінбудівлю”, – уточнюють стосовно наслідків атаки.

Постраждала сьогодні і Межівська громада Синельниківського району. Наразі територію обстрілу обстежують.

Попередньо, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

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