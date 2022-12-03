Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

В Днепре на Победе цветут вишни. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Грибники Днепра».
Не удивляйтесь грибам в декабре! Вишня на Победе зацвела – вот это чудо! – написала днепрянка.
Но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Это не обычная вишня, а декоративная. Такие привозят к нам из Азии, а цикл цветения тамошних деревьев отличается от нашего, и действительно есть «зимняя вишня», которая может цвести и в начале, и в конце зимы.
А вот фото цветущей вишни вблизи.
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