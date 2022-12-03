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  • Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

Сегодня 15:36
просмотров

Жителей Днепра удивила цветущая вишня на набережной.

Новости Днепра про Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

В Днепре на Победе цветут вишни. Об этом рассказала местная жительница в сообществе «Грибники Днепра».

Не удивляйтесь грибам в декабре! Вишня на Победе зацвела – вот это чудо! – написала днепрянка.

Но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Это не обычная вишня, а декоративная. Такие привозят к нам из Азии, а цикл цветения тамошних деревьев отличается от нашего, и действительно есть «зимняя вишня», которая может цвести и в начале, и в конце зимы.

А вот фото цветущей вишни вблизи.

Новости Днепра про Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)

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Новости Днепра про Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)Українська Новости Днепра про Декабрьская сакура: жителей Днепра удивили цветущие вишни на набережной (ФОТО)Русский

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