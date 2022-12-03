Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі цвітуть вишні. Про це розповіла місцева мешканка в спільноті “Грибники Дніпра”.
Не дивуйтеся грибам у грудні! Вишня на Перемозі зацвіла – ось це диво! – написала дніпрянка.
Але насправді нічого дивовижного в цьому немає. Це не звичайна вишня, а декоративна. Такі привозять до нас з Азії, а цикл цвітіння тамтешніх дерев відрізняється від нашого, і справді є “зимова вишня”, яка може цвісти і на початку, і наприкінці зими.
А ось фото квітучої вишні зблизька.
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