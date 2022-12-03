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  • Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

Сьогодні 15:36
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Мешканців Дніпра здивувала квітуча вишня на набережній.

Новости Днепра про Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі цвітуть вишні. Про це розповіла місцева мешканка в спільноті “Грибники Дніпра”.

Не дивуйтеся грибам у грудні! Вишня на Перемозі зацвіла – ось це диво! – написала дніпрянка.

Але насправді нічого дивовижного в цьому немає. Це не звичайна вишня, а декоративна. Такі привозять до нас з Азії, а цикл цвітіння тамтешніх дерев відрізняється від нашого, і справді є “зимова вишня”, яка може цвісти і на початку, і наприкінці зими.

А ось фото квітучої вишні зблизька.

Новости Днепра про Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)

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Новости Днепра про Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)Українська Новости Днепра про Груднева сакура: мешканців Дніпра здивували квітучі вишні на набережній (ФОТО)Русский

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