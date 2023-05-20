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  • Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

Сегодня 14:30
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В Днепре загорелся частный дом.

Новости Днепра про Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Около 12 часов дня жители Днепра увидели черный столб дыма, который было видно в Центральном районе Днепра. Как оказалось, загорелся частный дом, расположенный на улице Яна Конопки.

На место вызвали спасателей. Приехав на вызов, пожарные увидели, что горит одноэтажный частный дом и беседка возле него. Спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать полностью.

Огнем уничтожена крыша, отделка стен дома, беседка и повреждено имущество. Общая площадь возгорания составляет 50 кв. м. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области. Спасатели поделились фото и видео с места происшествия.

Новости Днепра про Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

Новости Днепра про Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)

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Новости Днепра про Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Черный столб дыма был виден на весь микрорайон: в центре Днепра пылал дом (ВИДЕО)Русский

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