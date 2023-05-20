Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

Сьогодні 14:30
просмотров

У Дніпрі загорівся приватний будинок.

Новости Днепра про Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. 

Близько 12 години дня мешканці Дніпра побачили чорний стовп диму, який було видно в Центральному районі Дніпра. Як виявилося, загорівся приватний будинок, розташований на вулиці Яна Конопки. 

На місце викликали рятувальників. Приїхавши на виклик, вогнеборці побачили, що горить одноповерховий приватний будинок та альтанка біля нього. Через 20 хвилин пожежу вдалося ліквідувати повністю.

Вогнем знищено дах, оздоблення стін будинку, альтанку та пошкоджено майно. Загальна площа займання становить 50 кв. м. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області. Рятувальники поділилися фото та відео з місця події. 

Новости Днепра про Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

Новости Днепра про Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

 

Читайте також:

Новости Днепра про Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Пункт призначення» по-дніпровськи: на Антоновича із вантажівки посипалася цегла (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:49
    «Пункт призначення» по-дніпровськи: на Антоновича із вантажівки посипалася цегла (ВІДЕО)

    Щоправда, автомобіль був забитий не дровами, як у відомому фільмі…

    У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    У Дніпрі безвісти зник 7-річний хлопчик, який не розмовляє

    Дитина пішла з дому та зникла.

    У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їх
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    У Дніпрі діти гойдаються на колонках з водою та ламають їх

    Мешканці Дніпра скаржаться на дітей, які гойдаються на колонках з…

    На Дніпропетровщині рятувальники витягли песика, який впав у величезну глибоку яму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    На Дніпропетровщині рятувальники витягли песика, який впав у величезну глибоку яму

    Песика дістали рятувальники.

    Наверх