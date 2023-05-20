Чорний стовп диму було видно на весь мікрорайон: у середмісті Дніпра палав будинок (ВІДЕО)

У Дніпрі загорівся приватний будинок.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Близько 12 години дня мешканці Дніпра побачили чорний стовп диму, який було видно в Центральному районі Дніпра. Як виявилося, загорівся приватний будинок, розташований на вулиці Яна Конопки.

На місце викликали рятувальників. Приїхавши на виклик, вогнеборці побачили, що горить одноповерховий приватний будинок та альтанка біля нього. Через 20 хвилин пожежу вдалося ліквідувати повністю.

Вогнем знищено дах, оздоблення стін будинку, альтанку та пошкоджено майно. Загальна площа займання становить 50 кв. м. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області. Рятувальники поділилися фото та відео з місця події.

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