Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления

Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления. О ситуации на вечер 17 января рассказали в городском совете Днепра.

По состоянию на 18.00 в Днепре работают все повышающие насосные станции. Все они подключены к электроснабжению, проблем с подачей воды в дома нет.

По состоянию на 18:00 из-за отключения электроэнергии частными энергоснабжающими компаниями обесточены 3 котельные КП «Жилсервис-Днепр» в Центральном районе. Без отопления находятся жильцы 37 жилых домов по просп. Александра Поля, ул. Полетаева и ул. Новосельная.

Сотрудники КП «Жилсервис-Днепр» продолжают проведение аварийных работ по ул. Стромцова. Из-за этого прекращено теплоснабжение домов № 12 и 14 на ул. Стромцова. Возобновление подачи тепла ожидается к концу дня.

Из-за проведения работ по ул. Троицкой временно останавливали котельную КП «Теплоэнерго» на ул. Воскресенский. По состоянию на 18.00 уже проводятся подготовительные работы и работа котельной будет возобновлена.

Также из-за аварийной ситуации в котельной останавливалась котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Громовая. Котельная уже запущена. Однако некоторые ремонтные работы работники КП продолжат завтра.

В связи с порывом теплосети на ул. Кленовой сейчас перекрыто теплоснабжение в доме №1 по этой улице. Выполнение работ коммунальщики запланировали на завтра. Их начнут с самого утра.

По состоянию на 18:00 из-за отключения электроснабжения частными энергоснабжающими компаниями обесточены следующие объекты теплоснабжения КП «Теплоэнерго»:

теплораспределительные пункты по ул. Шнеерсон и Антонович;

домовые котельные на ул. Новоорловская, ул. Орловская, ул. Западная;

домовые котельные на ул. Тупикова, ул. Красносельского;

домовая котельная на ул. Воскресенская;

домовая котельная на ул. Староказацкая;

домовые котельные на ул. Фабра и просп. Александра Поля;

домовая котельная на ул. Набережная Сичеславская.

Работа котельных и теплораспределительных пунктов возобновится после подачи электроэнергии. Для восстановления полноценной подачи тепла в доме днепрян нужно несколько часов, чтобы котельные и теплораспределительные пункты вошли в штатный режим работы.

Однако из-за аварийных отключений ситуация с электроснабжением объектов критической инфраструктуры меняется очень быстро. Поэтому городские власти просят днепрян с пониманием относиться к нынешней ситуации и не злоупотреблять потреблением электроэнергии.

По состоянию на 18:00, все объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» работают стабильно.

По заданию городского головы Днепра, все коммунальные службы обеспечены необходимой техникой и материалами. Благодаря этому любые ремонты на сетях водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения производятся быстро и качественно.

По состоянию на 18.00 бригада КП «Днепропроводоканал» завершила аварийные работы по ул. Тиха, 26, что в поселке Новоалександровка и по ул. Сормовская, 21. Водоснабжение по этим адресам и жителей близлежащих улиц уже восстановлено.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Кокчетавская, 60н снижено давление воды у жителей домов на ж/м Игрень. На месте уже работает аварийная бригада.

Также аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжает работать на ул. Строителей, 20. Поэтому прекращено водоснабжение по ул. Сухомлинского, 40-72, ул. 8 марта, 13-30, ул. Тепличная, 31-37, ул. Строителей, 4-34. Работы планируют завершить к концу дня.

Городские власти держат ситуацию с предоставлением коммунальных услуг на контроле, поэтому днепрянам не стоит беспокоиться. Коммунальщики работают круглосуточно, любые проблемные ситуации разрешаются как можно скорее.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Также заявки на решение коммунальных проблем можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Заявки по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

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