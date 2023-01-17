Через аварії та відключення світла в Дніпрі частково немає води та опалення

Через аварії та відключення світла в Дніпрі частково немає води та опалення. Про ситуацію станом на вечір 17 січня розповіли в міській раді Дніпра.

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції. Всі вони підключені до електропостачання, проблем з подачею води в будинки немає.

Станом на 18:00 через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 3 котельні КП «Жилсервіс-Дніпро» у Центральному районі. Без опалення знаходяться мешканці 37 житлових будинків на просп. Олександра Поля, вул. Полєтаєва та вул. Новосільна.

Працівники КП «Жилсервіс-Дніпро» продовжують проведення аварійних робіт по вул. Стромцова. Через це припинено теплопостачання до будинків № 12 та 14 на вул. Стромцова. Відновлення подачі тепла очікується до кінця дня.

Через проведення робіт на вул. Троїцькій тимчасово зупиняли котельню КП «Теплоенерго» по вул. Воскресенській. Станом на 18:00 вже проводяться підготовчі роботи і робота котельні буде відновлена.



Також через аварійну ситуацію у котельні, зупинялась котельня КП «Теплоенерго» по вул. Громова. Наразі котельня вже запущена. Проте певні ремонтні роботи працівники КП продовжать завтра.

У зв’язку з поривом тепломережі по вул. Кленовій, зараз перекрито теплопостачання у будинку №1 по цій вулиці. Виконання робіт комунальники запланували на завтра. Їх розпочнуть з самого ранку.

Станом на 18:00 через відключення електропостачання приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено наступні об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго»:

тепло-розподільчі пункти по вул. Шнеєрсона та Антоновича;

будинкові котельні на вул. Новоорловська, вул. Орловська, вул. Західна;

будинкові котельні на вул. Тупикова, вул. Красносельского;

будинкова котельня на вул. Воскресенська;

будинкова котельня на вул. Старокозацька;

будинкові котельні на вул. Фабра та просп. Олександра Поля;

будинкова котельня на вул. Набережна Січеславська.

Робота котелень та тепло-розподільчих пунктів відновиться після подачі електроенергії. Для відновлення повноцінної подачі тепла в оселі дніпрян потрібно декілька годин, аби котельні та тепло-розподільчі пункти увійшли в штатний режим роботи.

Проте через аварійні відключення ситуація з електропостачанням об’єктів критичної інфраструктури змінюється дуже швидко. Тож міська влада просить дніпрян з розумінням ставитися до нинішньої ситуації та не зловживати споживанням електроенергії.

Станом на 18:00 всі об’єкти теплопостачання КП “Коменергосервіс” працюють стабільно.

За завданням міського голови Дніпра всі комунальні служби забезпечені необхідною технікою та матеріалами. Завдяки цьому будь-які ремонти на мережах водопостачання, водовідведення та теплопостачання виконуються швидко та якісно.



Станом на 18:00 бригада КП «Дніпроводоканал» завершила аварійні роботи по вул. Тиха, 26, що у селищі Новоолександрівка, та по вул. Сормовська, 21. Водопостачання за цими адресами та у мешканців прилеглих вулиць вже відновлено.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Кокчетавська, 60н знижено тиск води у мешканців будинків на ж/м Ігрень.

На місці вже працює аварійна бригада.

Також аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує працювати на вул. Будівельників, 20. Через це припинено водопостачання по вул. В. Сухомлинського, 40-72, вул. 8 Березня, 13-30, вул. Теплична, 31-37, вул. Будівельників, 4-34. Роботи планують завершити до кінця дні.

Міська влада тримає ситуацію з наданням комунальних послуг на контролі, тож дніпрянам не варто перейматися. Комунальники працюють цілодобово, будь-які проблемні ситуації вирішуються якомога швидше.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки на вирішення комунальних проблем можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.

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