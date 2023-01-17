Сотни людей сдали кровь для жертв ракетной атаки в Днепре

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, чиновники уже приняли оперативные решения по расселению людей из пострадавшего дома.
«Но нельзя не отметить другое. Наши люди, которые бросились на помощь сразу после первых выстрелов. Сдача крови – очереди в медицинские учреждения. Более 300 человек пришли pf два дня. Теплые вещи, еда – всего этого горы! Это все помощь людей, днепрян, украинцев! Благодарим вас!», — написал он.
Читайте также:
Автор:
Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А…
Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 327 сутки подходит к…
Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов…
Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и…
Боевой путь Владислава Скворцова начался еще в 2014 году. А с началом полномасштабной войны он продолжил защищать страну. На днях командир роты 93-й механизированной бригады погиб в бою.
Захватите с собой зонт!
Сообщение в городскую полицию поступило от начальницы службы по делам детей Лозоватской общины Аллы Горбачевой. Женщина рассказала, что двое маленьких мальчиков очень нуждаются в помощи.
Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 327 сутки подходит к концу.
Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов РФ.
Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме.
В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь, которая погибла в результате ракетного удара по жилому дому на ж/м Победа 14 января. Девочка училась в девятом классе и занималась танцами. Ее только недавно избрали Президентом ученической республики "Крылья",…
14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре.
Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30.
Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!