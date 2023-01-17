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Сотни людей сдали кровь для жертв ракетной атаки в Днепре

Сегодня 07:15
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В Днепре выстроились очереди в медицинские заведения. Pf два дня более 300 человек пришли сдать кровь для пострадавших от российской ракетной атаки на многоэтажный жилой дом.

Новости Днепра про Сотни людей сдали кровь для жертв ракетной атаки в Днепре

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, чиновники уже приняли оперативные решения по расселению людей из пострадавшего дома.

«Но нельзя не отметить другое. Наши люди, которые бросились на помощь сразу после первых выстрелов. Сдача крови – очереди в медицинские учреждения. Более 300 человек пришли pf два дня. Теплые вещи, еда – всего этого горы! Это все помощь людей, днепрян, украинцев! Благодарим вас!», — написал он.

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