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  • Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Сегодня 09:44
просмотров

В Днепре с утра горела квартира на Донецком шоссе.

Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вызов к спасателям поступил в 4:58. Горожане сообщили, что горит квартира в многоэтажке по улице Донецкое шоссе Амур-Нижнеднепровского района.

Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что пожар возник в трехкомнатной квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Квартира была полностью захламлена мусором. Очаг возгорания находился в жилой комнате.

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв. м. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Через 20 минут пожар полностью потушили.

Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Напомним, вчера на улице Юрия Савченко произошел масштабный пожар.

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Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)Русский

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