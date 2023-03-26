Была забита мусором: в Днепре с утра загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)

Об этом сообщили в ГСЧС.
Вызов к спасателям поступил в 4:58. Горожане сообщили, что горит квартира в многоэтажке по улице Донецкое шоссе Амур-Нижнеднепровского района.
Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что пожар возник в трехкомнатной квартире на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Квартира была полностью захламлена мусором. Очаг возгорания находился в жилой комнате.
Огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв. м. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Через 20 минут пожар полностью потушили.
Напомним, вчера на улице Юрия Савченко произошел масштабный пожар.
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