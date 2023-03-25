Усе небо в чорному диму: на вулиці Юрія Савченка в Дніпрі сталася масштабна пожежа (Фото і відео)

Інтернет-користувачі розповсюдили в мережі фото та відео з місця подій. На них можна розгледіти високі та густі клуби чорного диму.
На місці працюють рятувальні служби. Усі подробиці уточнюються.
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