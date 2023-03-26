Була забита сміттям: у Дніпрі зранку загорілася квартира в багатоповерхівці (ФОТО)

Про це повідомили в ДСНС.
Виклик до рятувальників надійшов о 4:58. Містяни повідомили, що горить квартира в багатоповерхівці на вулиці Донецьке шосе Амур-Нижньодніпровського району.
Прибувши до місця події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в трикімнатній квартирі на сьомому поверсі десятиповерхового житлового будинку. Квартира була повністю захаращена сміттям. Осередок займання знаходився в житловій кімнаті.
Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 10 кв. м. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Через 20 хвилин пожежу повністю загасили.
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