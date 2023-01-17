Будут ли в Днепре в этом году официальные места для погружения на Крещение

Днепрян призвали отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение.

В этом году из-за военного положения официальные места для погружения в Крещение не будут обустраивать.

«Каждый год обследуем и очищаем дно мест купален. Выявляем разные объекты, которые могут быть опасными для людей. В этом году не поступали заявки на проведение таких мероприятий. Поэтому не проводили упомянутые обследования, поэтому призываем жителей не погружаться в воду в неприспособленных для этого местах», — подчеркнул старший водолаз-спасатель водолазно-спасательной группы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Игорь Филатов.

Главный специалист департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, кандидат медицинских наук Александр Новиков отметил:

«Сейчас температура в реке 3-5 градусов, и такое погружение достаточно опасно для неподготовленных, нетренированных людей, а также имеющих хронические недуги ( сердечно-сосудистые, легочные и т.п.) или с острыми респираторными заболеваниями в остром состоянии. Поэтому медицина не рекомендует большинству людей погружаться в воду. После таких погружений нетренированные люди могут получить обострение хронических заболеваний. А если у человека ишемическая болезнь сердца или бронхиальная астма, погружение может быть очень опасным», — подчеркнул Александр Новиков.

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