Чи будуть у Дніпрі цьогоріч офіційні місця для занурення на Водохреще

Цього року через воєнний стан офіційні місця для занурення на Водохреще не облаштовуватимуть.
«Щороку обстежуємо й очищуємо дно місць купалень. Виявляємо різні об’єкти, які можуть бути небезпечними для людей. Цього року не надходили заявки щодо проведення таких заходів. Тож не проводили згадані обстеження, а відтак закликаємо мешканців не занурюватися у воду у непристосованих для цього місцях», — підкреслив старший водолаз-рятувальник водолазно-рятувальної групи ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Філатов.
Зі свого боку головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, кандидат медичних наук Олександр Новіков зазначив: «Зараз температура в річці 3-5 градусів, і таке занурення є досить небезпечним для непідготовлених, нетренованих людей, а також тих, що мають хронічні недуги (серцево-судинні, легеневі тощо) або з гострими респіраторними захворюваннями у гострому стані перебігу. Тому медицина не рекомендує більшості осіб занурюватися у воду. Після таких занурювань нетреновані люди можуть отримати загострення хронічних хвороб. А якщо людина має ішемічну хворобу серця чи бронхіальну астму, занурювання може бути дуже небезпечним», — підкреслив Олександр Новіков.
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