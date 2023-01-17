Чи будуть у Дніпрі цьогоріч офіційні місця для занурення на Водохреще

Дніпрян закликали відмовитися від масових заходів та купань на Водохреще.

Цього року через воєнний стан офіційні місця для занурення на Водохреще не облаштовуватимуть.

«Щороку обстежуємо й очищуємо дно місць купалень. Виявляємо різні об’єкти, які можуть бути небезпечними для людей. Цього року не надходили заявки щодо проведення таких заходів. Тож не проводили згадані обстеження, а відтак закликаємо мешканців не занурюватися у воду у непристосованих для цього місцях», — підкреслив старший водолаз-рятувальник водолазно-рятувальної групи ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Філатов.

Зі свого боку головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради, кандидат медичних наук Олександр Новіков зазначив: «Зараз температура в річці 3-5 градусів, і таке занурення є досить небезпечним для непідготовлених, нетренованих людей, а також тих, що мають хронічні недуги (серцево-судинні, легеневі тощо) або з гострими респіраторними захворюваннями у гострому стані перебігу. Тому медицина не рекомендує більшості осіб занурюватися у воду. Після таких занурювань нетреновані люди можуть отримати загострення хронічних хвороб. А якщо людина має ішемічну хворобу серця чи бронхіальну астму, занурювання може бути дуже небезпечним», — підкреслив Олександр Новіков.

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